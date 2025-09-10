Campagne de vaccination 2025/2026 contre le Covid-19

Qui est concerné par la dose annuelle à l'automne de vaccin contre le Covid-19 ?

Conformément à l’avis de la HAS du 23 février 2023, il est fortement recommandé aux personnes les plus à risque de forme grave de recevoir une dose annuelle (à l'automne) de vaccin contre le Covid-19, notamment aux :

personnes âgées de 65 ans et plus ;

personnes atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence) ;

ou de troubles psychiatriques ou de démence) ; personnes immunodéprimées ;

femmes enceintes, quel que soit leur trimestre de grossesse ;

résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) ;

personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec les équipes soignantes ;

personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

La dose annuelle n’est plus recommandée pour les personnes non ciblées par les recommandations décrites ci-dessus. Néanmoins, si une personne n’est pas dans la cible et souhaite recevoir une vaccination, elle pourra en bénéficier gratuitement.

Vaccination contre le Covid et vaccination contre la grippe le même jour Les 2 vaccins peuvent être injectés simultanément sur 2 sites différents (les 2 bras).

À noter : il est fortement recommandé aux personnes les plus à risque de forme grave de recevoir une dose supplémentaire de vaccin au printemps, notamment :

les personnes âgées de 80 ans et plus ;

; les patients immunodéprimés , quel que soit leur âge ;

, quel que soit leur âge ; les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge ;

(Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge ; toutes les personnes à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale.

Quel schéma vaccinal ?

Enfants de 5 ans et plus, adolescents et adultes : une seule dose de vaccin

Pour les personnes âgées de 5 ans et plus, la vaccination consiste en une seule dose de vaccin. Cette population (ou tuteurs légaux) doit prendre rendez-vous directement auprès d’un professionnel de santé qui propose la vaccination. Aucun document n’est demandé.

Enfants de 6 mois à 4 ans révolus

Chez les enfants de moins de 5 ans, pour ceux vaccinés antérieurement ou ayant été infectés par le virus, une seule dose suffit.

À noter : pour les moins de 5 ans, le médecin doit rédiger une prescription médicale pour que l’enfant puisse se faire vacciner par un infirmier, un médecin ou une sage-femme si ce n’est pas lui-même qui le vaccine.

Pour les enfants de moins de 5 ans qui n'ont jamais été vaccinés ou infectés par le virus du Covid-19, un schéma à 3 doses de vaccin (2 à 21 jours d'écart et la 3e, 8 semaines après) est maintenu.

Ce schéma est modifié si l'enfant présente le Covid au cours de son programme vaccinal :

si l'enfant présente le Covid après la première dose, un délai de 3 mois est nécessaire avant la deuxième dose et la troisième dose est supprimée ;

si l'enfant a le Covid après la deuxième dose, la troisième dose est administrée après un délai d'au moins 3 mois après l'infection.

Vaccination : dans quel délai après une dernière injection vaccinale contre le Covid ou après une infection par le virus ?

Le délai à respecter après la dernière injection vaccinale ou la dernière infection Covid-19 est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus (versus 6 mois dans le cadre général).

Avec quel vaccin ?

Le vaccin à ARN messager Comirnaty JN1® de Pfizer/BioNTech est disponible pour la campagne de vaccination 2025-2026.

La formulation de ce vaccin a été adaptée au variant JN.1 du virus, qui est le variant circulant majoritaire sur le territoire.

Il existe en forme adulte, pédiatrique (5-11 ans et 6 mois- 4 ans) :

Comirnaty® Omicron JN.1 (30μg/dose) pour adulte utilisé chez les personnes de 12 ans et plus ;

Comirnaty® Omicron JN.1 (10μg/dose) pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans;

Comirnaty® Omicron JN.1 (3μg/dose) pédiatrique pour les enfants de 6 mois à 4 ans.

Le vaccin est injecté par voie intramusculaire.

Une surveillance de 15 minutes après l'injection est recommandée.

Quelle prise en charge ?

Les vaccins contre le Covid sont pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie.